صور فضائية تظهر حجم الدمار في قاعدة T-4 السورية المستهدفة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا تظهر حجم الدمار الذي لحق بقاعدة T-4 العسكرية في محافظة حمص السورية جراء غارات يعتقد أنها نفذت من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في الشهر الجاري.

ونشرت "القناة العاشرة" الإسرائيلية صورا تظهر القاعدة قبل وبعد القصف الذي استهدفها في 9 أبريل الجاري، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، بمن فيهم سبعة عسكريين إيرانيين.

Screenshot/Channel 10

وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن الغارات نفذت بدقة عالية بهدف تدمير ترسانة من الأسلحة الإيرانية في القاعدة، دون استهداف مواقع غير محددة.

وحمّلت الحكومة الروسية إسرائيل المسؤولية عن تنفيذ الغارات على القاعدة، علما بأن "T-4" سبق أن تعرضت للقصف الإسرائيلي في فبراير الماضي، حيث اتهمت تل أبيب القوات الإيرانية المتواجدة في القاعدة بإطلاق طائرة مسيرة إلى داخل أراضيها.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

نادر عبد الرؤوف