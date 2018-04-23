ميركل: الاتفاق غير المثالي مع إيران أفضل من عدمه

حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تصريح إلى وسائل إعلام إسرائيلية من أن وجود الاتفاق حول برنامج إيران النووي بعيوبه، أفضل من غيابه.

وأعربت ميركل، في حديث إلى "القناة العاشرة" الإسرائيلية عن فهمها قلق إسرائيل البالغ إزاء الخطر الإيراني، مشيرة إلى أن مواقف برلين وتل أبيب تختلف فيما يتعلق بأفضل سبل للتعامل مع هذا التحدي.

يعتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الاتفاق النووي مع إيران لا يخدم مصالح إسرائيل الأمنية، وبدورنا نعتقد أن هذه الصفقة، حتى ولو لم تكن مثالية، أفضل من غياب أي اتفاق. أنغيلا ميركل

وتعهدت ميركل بأن برلين ستواصل مشاوراتها في هذا الخصوص، مشددة على أن الحكومة الألمانية ستتابع الملف بعناية بالغة، لضمان تطبيق الاتفاق النووي.

وتطرقت المستشارة الألمانية أيضا إلى القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع معقد في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لأن سياسة الاستيطان لا تخدم حل الدولتين.

وأكدت ميركل أن برلين لن تحذو حذو واشنطن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، مشددة على ضرورة أن يتم تحديد وضع هذه المدينة في إطار المفاوضات بين طرفي النزاع حصرا.

وأصبح الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة "5+1" في عام 2015 على وشك الانهيار في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن نيته عدم تمديد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران (بموجب الصفقة) مرة أخرى في مايو المقبل، ما لم يتم إصلاح "عيوب هائلة" في الاتفاق النووي مع طهران.

المصدر: أسوشيتد برس

نادر عبد الرؤوف