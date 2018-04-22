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مهاجم عار يقتل 3 أشخاص في مقهى بولاية تينيسي

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مهاجم عار يقتل 3 أشخاص في مقهى بولاية تينيسي
Reuters Rick Wilking
صورة أرشيفية
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أكدت شرطة مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد داخل مقهى قرب المدينة.

وذكرت الشرطة أن الحادث حصل في ضاحية أنتيوخ جنوب شرق ناشفيل، مضيفة أن البحث جار عن المشتبه فيه.

وأوضحت الشرطة أن منفذ الاعتداء هو رجل من ذوي البشرة البيضاء، دخل المطعم عاريا في الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي، وبحوزته بندقية، وأطلق النار، لكن أحد زوار المطعم تمكن من انتزاع البندقية.

ونشرت الشرطة على حسابها في "تويتر" صورة لشاب يدعى ترافيس رينكين في سن 29 عاما، مؤكدة أنه هو صاحب السيارة التي وصل بها المهاجم إلى المطعم، وذكرت أنه لوحظ لآخر مرة وهو يسير في الشارع مرتديا معطف فقط.

ونقلت قناة "ABC" عن المتحدثة باسم مستشفى "فانديربيلت" جينيفير فيتزيل قولها إن المستشفى استقبل ثلاثة من المصابين، جميعهم في حالة حرجة.

المصدر: ABC

نادر عبد الرؤوف

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