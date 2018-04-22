احتجاز زعيم المعارضة الأرمنية في يريفان بعد محادثات أجراها مع سركيسيان

احتجزت الشرطة الأرمنية، اليوم الأحد، زعيم الاحتجاجات المستمرة في عاصمة أرمينيا مدينة يريفان، النائب المعارض نيكول باشينيان.

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واستخدمت الشرطة قنابل الضوء الخاصة لتفريق المتظاهرين ووقف تحركهم في شوارع المدينة، وألقت القبض على باشينيان.

وقالت وسائل الإعلام المحلية بأن سيارات الإسعاف شرعت بالوصول إلى مكان المواجهات.

وجاء هذا الاعتقال بعد المحادثات التي أجراها باشينيان، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأرمني الجديد سيرج سركيسيان واستمرت 3 دقائق وانتهت دون نتائج. وقال سركيسيان إن أعمال باشينيان تعد تخويفا، ونصحه بالعودة إلى مجرى القانون. من جهته صرح باشينيان بأن الاحتجاجات ستستمر بقوة جديدة.

وكانت المظاهرات الجماهيرية الواسعة اندلعت في أرمينيا في 13 أبريل الجاري احتجاجا على مبادرة تعيين الرئيس الأرمني السابق سيرج سركيسيان بمنصب رئيس الوزراء. واتهمته المعارضة بسوء إدارة البلاد وتدهور الوضع الاقتصادي. ويوم الاثنين الماضي حاول المحتجون التسلل إلى مبنى البرلمان، غير أن الشرطة منعتهم من ذلك، وأدت المواجهات بين الجانبين إلى وقوع إصابات واعتقالات.

ورغم الاحتجاجات المستمرة انتخب البرلمان الأرمني الثلاثاء الماضي سركيسيان لمنصب رئيس الوزراء رسميا.

وكان قد بدأ في أرمينيا سريان مفعول التعديلات الجديدة على الدستور، التي تنص على انتقال البلاد إلى شكل الحكم البرلماني، حيث يتمتع رئيس الحكومة بأكبر صلاحيات في البلاد.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكافا