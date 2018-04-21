طهران تهدد واشنطن برد غير متوقع إذا تخلت عن الاتفاق النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية جاهزة للرد "بشكل متوقع وغير متوقع" على انسحاب واشنطن المحتمل من الاتفاق النووي مع طهران.

وقال روحاني، في تصريح متلفز، تعليقا على القرار المحتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الصفقة المبرمة بين طهران ومجموعة "5+1"، قال: "وكالتنا للطاقة الذرية جاهزة تماما لاتخاذ خطوات يتوقعونها ولا يتوقعونها"، وذلك دون الكشف عن ماهية هذه الخطوات.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من نيويورك، لقناة "CBS"، على أنه لدى طهران العديد من الخيارات في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، مشيرا إلى أن إيران مستعدة لاستئناف أنشطتها النووية بسرعة أكبر مما كانت عليه قبل إبرام الاتفاق.

في الوقت نفسه، أكد ظريف أن "إيران لن تكون أول من ينتهك الصفقة، لكن على واشنطن أن تعلم أنه، إذا أقدمت على هذه الخطوة، فستندم على ذلك".

هذا وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إلى استعداد طهران من الناحية التقنية لاحتمال خروج واشنطن من الاتفاق النووي، و"بالشكل الذي سيثير دهشة واستغراب الطرف المقابل".

وقال المسؤول إن ذلك ليس كلاما مبالغا فيه، وإن المنظمة مستعدة لتطبيق كل ما ستقرره الحكومة، معربا عن أمله في "تحكيم العقل" من جانب واشنطن.

وأصبح الاتفاق النووي على وشك الانهيار في الأشهر الأخيرة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن نيته عدم تمديد رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران (بموجب الصفقة) مرة أخرى في مايو المقبل، ما لم يتم إصلاح "عيوب هائلة" في الاتفاق النووي مع طهران.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف