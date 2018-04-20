الصومال تطالب الإمارات بمراجعة اتفاقية موانئ دبي

دعا وزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسى عوض، شركة موانئ دبي العالمية لمراجعة عقدها مع منطقة أرض الصومال والعمل مع السلطات الاتحادية لتطبيع العلاقات بين مقديشو وأبوظبي.

وقال عوض، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة: "ندعو موانئ دبي العالمية إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، خاصة تلك المتعلقة بميناء بربرة، إذ تدعي أرض الصومال أنها دولة مستقلة عن الصومال".

وأضاف عوض أن الاتفاق، الذي أبرمته موانئ دبي العالمية العام الماضي لتطوير منطقة اقتصادية في ميناء بربرة في أرض الصومال، "تجاهل السلطة الشرعية" للبلاد وأحدث "سوء فهم وخلافا" ما زال بدون حل.

وشدد وزير الخارجية الصومالي على أن الحكومة الاتحادية تريد من موانئ دبي العالمية أن تتعامل مع مقديشو بدلا من السلطات في أرض الصومال.

وأردف قائلا: "بعد ذلك، ترحب الصومال بأي استثمارات في أي جزء من الصومال، بما في ذلك بربرة".

وأشار إلى أن هذه السياسة تنطبق على أي صفقات تبرمها دول أجنبية أو حكومات مع الولايات الاتحادية الصومالية، والتي تشمل بونتلاند حيث أبرمت شركة أخرى مملوكة لإمارة دبي اتفاقا منفصلا لإدارة ميناء.

ونفى الوزير حجج السلطات الإماراتية أنها كانت قد وقعت اتفاق ميناء بربرة مع حكومة صومالية سابقة قائلا إنها لم تقدم دليلا على ذلك.

واعتبر أن العلاقات مع الإمارات ستعود إلى طبيعتها، مضيفا أن مقديشو تريد أن تدخل في مناقشات "جادة ومفتوحة وودية" لحل أوجه سوء التفاهم.

المصدر: رويترز

رفعت سليمان