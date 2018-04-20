إطلاق نار داخل مدرسة أمريكية في ولاية فلوريدا

أعلنت السلطات المحلية أن شخصا واحدا أصيب بجروح طفيفة جراء حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت شرطة مقاطعة ماريون أن المصاب طالب في المدرسة ونقل إلى مستشفى للعلاج، مؤكدة إلقاء القبض على مطلق النار، وهو طالب أيضا، بينما أوضح المتحدث باسم إدارة مدارس المقاطعة أن الشاب الجريح أصيب في الساق.

ووقع الحادث داخل مدرسة "فوريست هيل" في مدينة أوكالا، ولم تذكر تفاصيل إضافية عن دوافع الهجوم لحد الآن.

وطالبت الشرطة المواطنين بتجنب التجوال في منطقة الحادث، مشددة على أن المستوى الأمني "الأصفر" أدخل في جميع مدارس المقاطعة كإجراء وقائي.

وجاء ذلك بعد نحو شهرين من مجزرة ارتُكبت داخل إحدى مدارس الولاية وقتل فيها 17 شخصا.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف