خط مباشر بين رئيسي الكوريتين الشمالية والجنوبية

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن خطا هاتفيا مباشرا أقيم بين زعيمي كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.

وتم ذلك على خلفية الاعلان عن لقاء وشيك بين رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ إون، المقرر إجراؤه في 27 أبريل في المنطقة المنزوعة السلاح.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيمين باستطاعتهما الآن الاتصال مع بعضهما البعض في أي وقت عبر الهاتف.

المصدر: نوفوستي