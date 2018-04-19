البرلمان التركي يوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو 2018.

إقرأ المزيد

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو المقبل.

وأكد الرئيس التركي أثناء مؤتمر صحفي في أنقرة أن الانتخابات المبكرة ضرورة يفرضها الغموض الذي تعيشه البلاد.

كما اعتبر أردوغان أن الانتخابات المبكرة ستسمح لتركيا بتجاوز المشاكل والتحديات الحالية على خلفية التطورات في سوريا وغيرها من الأحداث.

وكانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية مقررة في نوفمبر عام 2019.

المصدر: وكالات