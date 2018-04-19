"خلوة" أممية في السويد حول سوريا

يقوم ممثلو الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن نهاية الأسبوع الجاري "بخلوة غير رسمية" في السويد على أمل تحقيق بعض الوحدة والتفاهم، على خلفية خلافهم الحاد حول النزاع السوري.

وقال مساعد ممثل السويد في الأمم المتحدة كارل سكاو للصحافيين، إن هدف هذه "الخلوة" هو "إحياء حوار" و"إنعاش حراك .. بتواضع وصبر". وأكد الدبلوماسي الذي تشغل بلاده مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي أن "هذا مهم لمصداقية مجلس الأمن".

وأوضح أن الهدف الأول لهذه "الخلوة" ليس النزاع في سوريا، لكن هذه القضية يفترض أن تشغل حيزا في المناقشات نظرا لما تسببه من انقسام في مجلس الأمن منذ أشهر. وقال: "نحتاج إلى أفكار جديدة حول الجانب السياسي لنسير قدما إلى الأمام".

وينظم مجلس الأمن كل سنة "خلوة" غير رسمية لأعضائه في ضواحي نيويورك عادة.

وستجري "الخلوة" في باكاكرا بالسويد، المقر الصيفي لداغ هامرشولد، الذي كان ثاني أمين عام للأمم المتحدة، ولقي مصرعه في حادث تحطم طائرة كانت تقله في إفريقيا، في ظروف لم تكشف حتى الآن.

المصدر: أ ف ب

أولغا رودكوفسكايا