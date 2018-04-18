"طلقة تحذيرية"... روسيا بصدد قصّ أجنحة الناتو

كشفت مجلة Challenges الفرنسية أن شركة "فولغا-دنيبر" الروسية للشحن الجوي، أبلغت حلف الناتو بأن طائراتها "آن-124" العملاقة ستتوقف عن نقل شحنات الناتو الجوية بحلول نهاية 2018.

وأضافت المجلة نقلا عن مصادرها، أن الشركة اتخذت هذا القرار ردا على تشديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا، في خطوة وصفتها المجلة بأنها "طلقة تحذيرية".

ووفقا للمجلة، فإن هذا التحرك سيمثل ضربة موجعة للجيش الفرنسي الذي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على طائرات "آن-124 روسلان" في نقل مروحياته ودباباته.

وتستخدم حاليا في العالم 20 طائرة "آن-124"، والبديل الوحيد للجيش الفرنسي هي طائرة شحن عسكرية من طراز Airbus A400M، لكن حمولتها القصوى تبلغ 25 طنا فقط (أو 37 طنا بحسب مصادر أخرى) مقابل 100 طن لدى طائرة "آن-124" الروسية.

وهناك أيضا خيار الاستعانة بطائرة Boeing C-17 Globemaster III الأمريكية، لكن ذلك يتطلب من فرنسا إعادة بناء البنية التحتية لمطاراتها.

وتوجد طائرات "روسلان" لدى أوكرانيا أيضا، إلا أن عددها أقل وأسعارها أعلى، فضلا عن أن موثوقية كييف تثير شكوكا كبيرة، حسب المجلة.

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وأنشأت "فولغا-دنيبر" الروسية و"خطوط أنطونو الجوية" الأوكرانية، شركة مشتركة عام 2006 في إطار مشروع SALIS (الحل الاستراتيجي الجوي الدولي) لتستخدم 17 طائرة "روسلان" التابعة لها لنقل حمولات ثقيلة وضخمة للحلف.

ووقعت دول الناتو على عقدين منفصلين مع كل من الشركتين الروسية والأوكرانية بعد أن فسخت الأخيرة التعاون مع الشريك الروسي قبل سنتين.

المصدر: وكالات

متري سعيد