الشرطة الأمريكية تقتل شابا أسود في كاليفورنيا

لقي شاب أمريكي من أصول إفريقية ( 26 عاما) مصرعه برصاص رجال الشرطة، خلال تواجده في موقف للسيارات تابع لسوبرماركت في ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت السلطات أن الشاب توفي على الفور متأثرا بجروحه بعد إطلاق عشرين رصاصة عليه في الحادث الذي وقع يوم 5 أبريل.

وأكد لي ميريت، محامي الشاب، أن موكله ديانتي ياربر كان بدون سلاح، وتعرض لإطلاق الرصاص عند قيامه بركن سيارته في موقف متجر وولمارت في بارستو على بعد 185 كلم شمال شرق لوس أنجلوس.

وقال المحامي لوكالة فرانس برس، إن السيارة كانت تقل أربعة أشخاص، بينهم شابة في السادسة والعشرين تدعى ماريانا تافويا أصيب بجروح ونقلت إلى المستشفى.

وأضاف أن رجال الشرطة أطلقوا ثلاثين رصاصة على السيارة وأصابت 20 رصاصة موكله.

من جانبها قالت الشرطة في بيان لها إنها تدخلت بعد اتصال يتحدث عن "آلية مشبوهة في مرآب" السوبرماركت. وأضافت أن ياربر رفض الامتثال لأوامر رجال الشرطة الذين طلبوا منه النزول من سيارته وأنه حاول صدم سيارة الشرطة مرتين. وأكد البيان أن رجال الشرطة لم يطلقوا النار عليه إلا بعد ذلك.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين