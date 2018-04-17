قمة ترامب وكيم جونغ أون.. تعقد أم لا؟

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء لقاء بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفي الوقت ذاته أعرب عن الأمل بأن يجري كل شيء وفق لما كان مقررا.

وقال ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مقره "مارالاغو" بولاية فلوريدا: "ربما ستطور الأحداث كما لا نريد، ولا يعقد اللقاء بيننا! سنرى ماذا سيحدث".

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وأضاف: "لكنني آمل بأن يجري كل شيء وفقا لما هو المقرر". وقال إنه سيعلن قريبا عن موعد ومكان عقد القمة مع كيم، مشيرا إلى أن هناك 5 أماكن محتملة قد تستضيف القمة.

وأكدت الرئيس الأمريكي أنه "بارك" جهود كوريا الجنوبية لإيجاد سبيل لإنهاء الحرب مع الشمال.

وذكر ترامب أنه كانت لدى الولايات المتحدة محادثات مباشرة مع كوريا الشمالية على مستويات عالية للغاية. وأضاف أن كوريا الشمالية تحترم الولايات المتحدة، وواشنطن تتعامل مع بيونغ يانغ باحترام أيضا.

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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن أمله بأن تثمر القمة بين ترامب وكيم عن تقدم ملموس بشأن القضية النووية وقضية الصواريخ وملف المختطفين اليابانيين.

ويأتي ذلك على خلفية بوادر الانفراج في شبه الجزيرة الكورية وإعلان واشنطن عن لقاء محتمل للرئيس ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مايو أو يونيو المقبلين.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف