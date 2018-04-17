المفوضية الأوروبية: تركيا تواصل الابتعاد عن نهج الاتحاد الأوروبي

أعلن يوهانس هان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات الاانضمام أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال يوهانس هان أثناء مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ اليوم الثلاثاء: "التحاليل تظهر أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية"، مضيفا أن المفوضية الأوروبية دعت تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي".

وأكد المسؤول الأوروبي أن تركيا لا تزال تعتبر شريكا رئيسيا للاتحاد، معبرا عن عزم بروكسل مواصلة التعاون مع أنقرة في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وأشار يوهانس هان إلى أن المفوضية الأوروبية لا تعتزم فتح فصول جديدة أثناء المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي حول علاقاتها مع تركيا كدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد أن أنقرة لم تحرز أي تقدم في مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الأطر القانونية والمؤسسات في تركيا تحتاج إلى أن تتطابق مع المعايير الدولية. وأضافت المفوضية أنه على تركيا تنفيذ كافة توصيات مجلس أوروبا بخصوص مكافحة الفساد.

وحسب التقرير فإن تركيا لم تنفذ 7 طلبات من أصل 72 مطلبا لإلغاء نظام التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي.

وتم فتح 16 فصلا تفاوضيا من أصل 35 في إطار مسيرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، فيما كثفت بروكسل المفاوضات مع تركيا في مارس العام الماضي بعد موافقة أنقرة على الإسهام في تقليص تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

المصدر: وكالات

ناتاليا أوسمان