انطلاق تدريبات "الأسد الإفريقي 2018" الدولية في المغرب

انطلقت جنوبي المغرب الدورة الـ15 لمناورات "الأسد الإفريقي 2018" بمشاركة وحدات عسكرية من دول أوروبية وإفريقية إضافة إلى الولايات المتحدة.

وستستمر هذه المناورات حتى 29 أبريل الحالي، ويشارك فيها عسكريون ومراقبون من 15 بلدا يمثلون إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والدول المشاركة هي: ألمانيا وكندا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا وبوركينا فاسو والتشاد ومصر ومالي وموريتانيا والسنغال وتونس، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمغرب.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن المناورات ستشمل تدريبات أرضية وجوية ومحمولة جوا ومحاكاة تكتيكية، مضيفا أنه سيتضمن كذلك تكوينا في أنشطة القيادة وتدريبات حول عمليات مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة، وستجري بمناطق أكادير وتفنيت وطانطان وتزنيت وبنجرير والقنيطرة.

وتزامنا مع هذه التدريبات من المتوقع إجراء الولايات المتحدة والمغرب مناورات جوية وبحرية تحت اسم "لايثنينغ هاندشايك". وستشارك في هذه المناورات فرقاطة محمد السادس وحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، بالإضافة إلى طائرات حربية من كلا البلدين.

يشار إلى أن تمرين "الأسد الإفريقي 2018" والمناورة الجوية- البحرية "لايثنينغ هاندشايك" تهدفان إلى دعم التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والتحكم العملياتي بين مختلف قوات الدول المشاركة.

المصدر: وكالات مغربية

ناتاليا أوسمان