مسؤول أمريكي آخر يغادر البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض عن استقالة منسق شؤون الأمن السيبراني روب جويس، الذي قرر العودة للعمل في وكالة الأمن القومي الأمريكي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن جويس يستقيل برغبته الشخصية، وليس تحت الضغوط من مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أو أي مسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد إقالة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن الداخلي توم بوسيرت، الذي كان يشرف على أعمال جويس فيما يخص الأمن السيبراني.

وورد نبأ استقالة جويس بعد ساعات من اجتماعه مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين بشأن الهجوم السيبراني الذي استهدف العديد من الشبكات للأجهزة الحكومية والشركات في العالم، والذي اتهم المسؤولون الأمريكيون قراصنة روس بتنفيذه بدعم من السلطات الروسية، على حد زعمهم.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف