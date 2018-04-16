ترامب : الدفاعات السورية لم تسقط أيا من صواريخنا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أكثر من 100 صاروخ أطلقتها الولايات المتحدة وحليفتاها على سوريا أصابت أهدافها المطلوبة بدقة، ولم تسقط الدفاعات السورية أيا منها، حسب تعبيره.

وقال ترامب أثناء فعالية بولاية فلوريدا بهذا الشأن:" الدفاعات الجوية السورية لم تتصد كما ينبغي. لقد سمعتم تقارير تفيد بأن السوريين أسقطوا 40 صاروخا أو 15 صاروخا، وأنا أقول لكم كل صاروخ من صواريخنا أصاب الهدف الذي وُجه إليه".

وفي الشأن ذاته، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري تمكن من تدمير معظم الصواريخ المجنحة التي أطلقها التحالف الغربي في عدوانه الثلاثي على سوريا، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الجنرال إيغور كوناشينكوف بأن الدفاعات السورية أسقطت 71 صاروخا مجنحا من مجموع 103 صواريخ رصدت وهي تعبر الأجواء السورية فجر السبت.

وبررت الولايات المتحدة وحليفتاها بريطانيا وفرنسا الهجوم الصاروخي على سوريا بأنه رد على استخدام السلاح الكيميائي من قبل القوات الحكومية السورية ضد السكان في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، الأمر الذي نفته الحكومة السورية قطعيا.

المصدر: إنترفاكس

علي الخطايبة