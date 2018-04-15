صدامات بين المتظاهرين والشرطة جنوبي فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية 51 شخصا في مدينة مونبيلييه جنوبي البلاد خلال صدامات مع المتظاهرين في حملة نظمها الطلاب للحصول عدد أكبر من المقاعد الجامعية.

وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ نحو ألف شخص، فيما أكد المنظمون أن عدد المشاركين تجاوز ألألفي شخص، حسب وكالة "فرانس برس".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن نحو مئتي ملثم واجهوا أفراد الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة بعد ظهر أمس السبت في شوارع مونبيلييه.

AFP Pascal GUYOT

AFP Pascal GUYOT

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وأضافت أن المحتجين رددوا هتافات بينها "الشرطة الوطنية ميليشيا العاصمة!" مطالبين "بالمزيد من المقاعد الدراسية" في الجامعات.

ولفتت إلى أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بالقنابل الدخانية، وأن قوات الأمن ردت بالغاز المسيل للدموع، وقطعت الطريق على المتظاهرين ومنعتهم من الاستمرار في مسيرتهم.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان