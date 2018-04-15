 
مباشر

صدامات بين المتظاهرين والشرطة جنوبي فرنسا

أخبار العالم

صدامات بين المتظاهرين والشرطة جنوبي فرنسا
AFP Pascal GUYOT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k43r

اعتقلت الشرطة الفرنسية 51 شخصا في مدينة مونبيلييه جنوبي البلاد خلال صدامات مع المتظاهرين في حملة نظمها الطلاب للحصول عدد أكبر من المقاعد الجامعية.

وقالت الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ نحو ألف شخص، فيما أكد المنظمون أن عدد المشاركين تجاوز ألألفي شخص، حسب وكالة "فرانس برس".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن نحو مئتي ملثم واجهوا أفراد الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة بعد ظهر أمس السبت في شوارع مونبيلييه.

AFP Pascal GUYOT
AFP Pascal GUYOT
إقرأ المزيد
مظاهرات في باريس احتجاجا على الإتجار بالبشر في ليبيا

وأضافت أن المحتجين رددوا هتافات بينها "الشرطة الوطنية ميليشيا العاصمة!" مطالبين "بالمزيد من المقاعد الدراسية" في الجامعات.

ولفتت إلى أن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بالقنابل الدخانية، وأن قوات الأمن ردت بالغاز المسيل للدموع، وقطعت الطريق على المتظاهرين ومنعتهم من الاستمرار في مسيرتهم.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة