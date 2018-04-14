العدوان الثلاثي على سوريا يشغل قمة الأمريكتين في بيرو

افتتحت قمة الأمريكتين في عاصمة بيرو أعمالها ببحث الضربات الصاروخية، التي نفذتها واشنطن ولندن وباريس، على مواقع في سوريا زعمت وجود أسلحة كيميائية فيها.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم تأييد بلاده الضربات للصاروخية الغربية.

وقال ترودو في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمريكتين، منددا بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق: "يجب أن يمثل المسؤولين أمام العدالة".

بدوره قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر خلال القمة: "هناك قلق بالغ في البرازيل إزاء تصعيد الصراع العسكري في سوريا. حان الوقت لإيجاد حلول دائمة تستند إلى القانون الدولي للحرب المستمرة منذ وقت طويل جدا والتي أودت بحياة الكثيرين".

من جانبه دعا الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، المجتمع الدولي للسعي من أجل وقف إذكاء التوتر والعمل "في إطار الالتزامات الدولية القائمة".

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة