ما سرّ "النخلة والهلال" على صدر مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة؟

خلال كلمة لها بمجلس الأمن بشأن العدوان الثلاثي على سوريا، السبت، جذبت أنظار المتابعين والمشاهدين قلادة بـ"نخلة وهلال" على عنق مندوبة أمريكا الدائمة نيكي هايلي.

يتبادر للذهن للوهلة الأولى أن القلادة قد تكون هدية تلقتها هايلي من إحدى الدول العربية أو الإسلامية.

إلا أن بحثا سريعا ينسف الفكرة السابقة من أصلها.. فالقلادة ترمز إلى شعار ولاية كارولينا الجنوبية التي شغلت فيها هايلي منصب محافظ كما مثلت سابقا مقاطعة ليكسينغتون في مجلس النواب في كارولينا الجنوبية.

المصدر: وكالات