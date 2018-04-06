مستشفى سالزبوري في بريطانيا: سيرغي سكريبال خرج من حالته الصحية الحرجة

ذكر المستشفى في مدينة سالزبوري البريطانية الذي يعالج فيه الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال الذي أصيب بمادة سامة، أنه خرج من حالته الصحية الحرجة.

وقالت مديرة المستشفى في سالزبوري كريستين بلانشارد في بيان لها إن سكريبال "يتجاوب جيدا مع العلاج وحالته تتحسن بسرعة وهو لم يعد في حالة حرجة".

وفي وقت سابق تحسنت الحالة الصحية لابنة سيرغي سكريبال، يوليا التي استعادت وعيها. ونشرت شرطة سالزبوري أول تصريح لها، أعربت فيه عن شكرها لجميع من ساعدوها.

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كما بثت قناة "روسيا 1" التلفزيونية مكالمة هاتفية مفترضة بين يوليا سكريبال وبنت عمها فيكتوريا سكريبال، لكنها ذكرت أنها لا تستطيع تأكيد صحة التسجيل الصوتي.

وتجدر الإشارة إلى أن سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) نقلا إلى المستشفى يوم 4 مارس الماضي، وهما في حالة حرجة بعد إصابتهما بمادة سامة مؤثرة على الأعصاب.

وأعلنت بريطانيا أن سكريبال وابنته تعرضا للتسميم بمادة سمتها "نوفيتشوك" ذات استخدام عسكري، ووجهت اتهامات إلى روسيا بالوقوف وراء الحادثة.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف