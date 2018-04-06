قاض برازيلي يمهل الرئيس الأسبق ساعات لتسليم نفسه

أمهل القاضي البرازيلي سيرجيو مورو، الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حتى بعد ظهر اليوم الجمعة لتسليم نفسه وتنفيذ عقوبة السجن 12 عاما بتهمة الفساد.

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وقال القاضي إنه: "بالنظر إلى المنصب الذي شغله، ستتاح للولا إمكانية تسليم نفسه طواعية إلى الشرطة الفدرالية في كوريتيبا حتى الساعة 17,00 (بالتوقيت المحلي) السادس من أبريل".

ومنع القاضي "استخدام الأصفاد تحت أي ذريعة" أثناء اعتقال لولا، البالغ من العمر 72 عاما. وأوضح أن "صالة خصصت" في مقر الشرطة للرئيس الأسبق "بمعزل عن كل السجناء الآخرين وبدون أي خطر على سلامته العقلية والجسدية".

وكان لولا موجودا، أمس الخميس، في ساو باولو، التي تبعد نحو 400 كلم عن كوريتيبا، المدينة التي يقيم فيها القاضي سيرجيو مورو، الذي دان في جلسات البداية في يوليو أحد أهم قادة اليسار في أمريكا اللاتينية. وأكدت محكمة الاستئناف الحكم في منتصف يناير الماضي.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا