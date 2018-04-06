محاكمة زوما بتهمة الفساد

يمثل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما أمام محكمة دوربان في شمال شرق البلاد لمحاكمته بتهمة الفساد، في إطار قضية كبيرة تتعلق ببيع أسلحة قبل حوالى 20 عاما.

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ووصل زوما، البالغ من العمر 75 عاما، اليوم الجمعة، إلى قصر العدل في عاصمة إقليم كوازولو ناتال معقله السياسي، لحضور أول جلسة رسمية لمحاكمته.

ويشتبه بأن زوما تلقى رشوة عندما كان وزيرا في حكومة الإقليم، ثم نائبا للرئيس، من المجموعة الفرنسية تاليس، في إطار عقد لشراء أسلحة لبلاده بقيمة 4 مليارات يورو أبرم في عام 1999. وتلاحَق المجموعة الفرنسية للصناعات الالكترونية والدفاعية في إطار القضية نفسها.

ويتوقع أن يتجمع مؤيدو ومعارضو زوما حول القصر العدلي في دوربان، حيث نشرت الشرطة قوات كبيرة لمنع وقوع أي حوادث.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا