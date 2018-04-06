رئيس وزراء ماليزيا يعلن حل البرلمان

أفادت وكالة برناما الماليزية الرسمية بأن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أعلن اليوم الجمعة حل البرلمان اعتبارا من غد لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة جديدة في البلاد.

ونقلت الوكالة عن عبد الرزاق: أريد أن أبلغ جميع المواطنين بأن الملك محمد الخامس، أثناء لقائنا، وافق على حل البرلمان غدا السبت 7 أبريل الجاري".

وتنتهي رسميا في 24 يونيو ولاية نجيب التي استمرت 5 أعوام، لكن رئيس الوزراء يستطيع، بموافقة الملك، حل البرلمان في أي وقت قبل نهاية ولايته، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة. ولم يتم بعد تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في ماليزيا، غير أن الخبراء يرون أنها قد تجري في نهاية أبريل الجاري أو بداية مايو القادم.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا