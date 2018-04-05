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أنقرة تطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي

أخبار العالم

أنقرة تطالب بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي
Alexander Shcherbak/TASS
أعلام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي
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طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم المجتمع الدولي بإعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي بشكل كامل.

وانتقد عميد الدبلوماسية التركية، في كلمة ألقاها أثناء جلسة عمومية للمؤتمر الوزاري المؤقت لحركة عدم الانحياز في  العاصمة الأذربيجانية باكو، الهيكل الحالي لمجلس الأمن، مشيرا إلى أنها لا تلبي احتياجات ومطالب شعوب العالم.

وشدد جاويش أوغلو على ضرورة أن يكون مجلس الأمن أكثر شمولية ويمثل العالم برمته، بدلا عن خدمة مصالح أعضائه الدائمين الخمسة.

وتأسست منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 فور انتهاء الحرب العالمية الثانية، وحصلت الدول التي حققت انتصارا على النازية وحلفاؤها على مقاعد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي التابع لها.

وتعرضت الهيكلة الحالية لمجلس الأمن لانتقادات شديدة في السنوات الأخيرة، حيث تطالب العديد من دول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط، بضمان التمثيل الإسلامي في المجلس.

المصدر: الأناضول

نادر عبد الرؤوف

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