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حريق هائل بمستشفى في اسطنبول بتركيا

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تمكن رجال الإطفاء في مدينة إسطنبول التركية من إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى مستشفى تقسيم متعدد الطوابق بالمدينة اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة "حريت" بأن لا أحد من موظفي المستشفى الواقع في منطقة غازي عثمان باشا بالمدينة أو المرضى والزوار أصيب بأذى جراء الحريق، وبأنه تم إجلاء الناس من المبنى. 

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحريق شب في سقف المبنى لتنتشر ألسنة اللهب في الطوابق الأخرى تدريجيا.

فيما لم يتضح بعد سبب الحريق.

وتظهر صور ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد عمود من الدخان الكثيف فوق المستشفى.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا

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