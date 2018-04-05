حريق هائل بمستشفى في اسطنبول بتركيا
تمكن رجال الإطفاء في مدينة إسطنبول التركية من إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى مستشفى تقسيم متعدد الطوابق بالمدينة اليوم الخميس.
وأفادت صحيفة "حريت" بأن لا أحد من موظفي المستشفى الواقع في منطقة غازي عثمان باشا بالمدينة أو المرضى والزوار أصيب بأذى جراء الحريق، وبأنه تم إجلاء الناس من المبنى.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحريق شب في سقف المبنى لتنتشر ألسنة اللهب في الطوابق الأخرى تدريجيا.
فيما لم يتضح بعد سبب الحريق.
وتظهر صور ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد عمود من الدخان الكثيف فوق المستشفى.
#SONDAKİKA— Esma Uyumlu (@EsmaUyumlu) 5 апреля 2018 г.
Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın çıktı! pic.twitter.com/AFkVx9iWSx
Taksim İlk Yardım Hastanesinde yangın çıkalı birkaç dakika oldu.— Kaç Saat Oldu (@KacSaatOlduTR) 5 апреля 2018 г.
Temennimiz sivillerin tamamının önceden boşaltılmış olması. pic.twitter.com/km1j3CqF5i
المصدر: وكالات
إينا أسالخانوفا