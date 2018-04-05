مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في جامعة وسط تركيا

قتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرون، اليوم الخميس، بإطلاق نار نفذه طالب معيد في جامعة عثمان غازي بولاية أسكي شهير وسط تركيا.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن المعيد كان يعمل في كلية التربية، ونفذ الهجوم في طابقها الثالث، مشيرة إلى أن القتلى هم نائب عميد الكلية وسكرتير هيئة التدريس وزميل له ومحاضر في الجامعة التركية المركزية.

وعقب وقوع الحادث أوقفت قوات الأمن المشتبه به في إطلاق النار، وأرسلت السلطات المحلية إلى الكلية عددا من سيارات الإسعاف.

ولم تتمكن الجهات المختصة من معرفة أسباب إقدام المعيد على الهجوم، لكن مدير جامعة عثمان غازي، حسن غنين، قال في حديث لوسائل إعلام تركية إن بعض موظفيه اعتقدوا أن المشتبه به على صلة بتنظيم "فيتو" المصنف إرهابيا في تركيا والذي يقوده الداعية التركي المعارض، فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب على السلطة أواسط يوليو 2016.

المصدر: الأناضول + وكالات

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