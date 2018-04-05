الشرطة الرومانية تحتجز عسكريين أمريكيين سكارى

حجزت الشرطة الرومانية سبعة عسكريين أمريكيين بسبب أعمال الشغب التي قاموا بها وهم سكارى في مدينة كرايوفا.

وأفادت قناة Digi24، بأنه أصبح معلوما أن هؤلاء العسكريين غادروا النادي وهم سكارى دون أن يسددوا الحساب. وعندما لحق بهم حراس النادي وطلبوا منهم العودة وتسديد الحساب، بدأ العسكريون السكارى بضرب حراس النادي.

ولم تنفع محاولات رجال الشرطة الرومانيين الذين وصلوا إلى مكان الحادث في تهدئة المشاغبين، ما اضطرهم إلى اعتقالهم ونقلهم إلى مركز الشرطة، حيث تم تغريم خمسة منهم بتهمة مخالفة النظام العام.

وقد أكد ممثلو القوات البحرية الأمريكية هذه المعلومات، مشيرين إلى أن العسكريين يخدمون في قاعدة منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية في منطقة ديفيسلو برومانيا، ووعدوا بإجراء تحقيق داخلي في الحادث. وقد اتضح أن ثلاثة من هؤلاء العسكريين هم من الضباط.

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يذكر أنه في نوفمبر الماضي تسبب أحد جنود البحرية الأمريكية في قاعدة أوكيناوا اليابانية، وهو في حالة سكر شديد، في حادث مرور ذهب ضحيته مواطن ياباني عمره 60 سنة. واعتقل العسكري الأمريكي وتبين أن نسبة الكحول في دمه هي ثلاثة أضعاف المسموح بها.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما