موسكو تطرد دبلوماسيين أوروبيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، طردها دبلوماسيا هنغاريا وآخر بلجيكيا ردا على خطوة مماثلة اتخذها البلدان تضامنا مع لندن في قضية سكريبال.

وقالت الخارجية في بيان بشأن الدبلوماسي الهنغاري: "في الرابع من أبريل، تم استدعاء السفير فوق العادة المفوض لهنغاريا لدى روسيا ينوش بالا، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية".

وأضافت: "سلمت له مذكرة احتجاج ردا على خطوة مماثلة اتخذتها هنغاريا بطرد دبلوماسيين روسيين، على أساس ادعاءات غير مثبتة من قبل لندن في قضية سكريبال، وأبلغته أن أحد الدبلوماسيين الهنغاريين، شخصية غير مرغوب فيها"

فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن ممثل الدائرة الدبلوماسية في بلجيكا قوله إن "السلطات الروسية أبلغت سفارتنا في موسكو أن دبلوماسيا بسفارتنا شخصية غير مرغوب فيها، ردا على قرار اتخذته (بروكسل) الأسبوع الماضي".

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يذكر أن بريطانيا، اتهمت روسيا بالتورط في تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال، وزعمت أن المادة المستخدمة في الهجوم عليه طورت في روسيا.

ونفت روسيا بشكل قاطع كل هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لم يكن سواء في الاتحاد السوفيتي أو روسيا أي برامج لإنتاج المادة التي وقع الهجوم بها على سكريبال حسب زعم لندن.

المصدر: تاس

أحمد باديان