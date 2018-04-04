معلومات غير مسبوقة عن منفذة الهجوم على "يوتيوب" ودوافعها

ذكرت تقارير صحفية أن الشرطة الأمريكية نجحت في تحديد هوية المرأة التي أطلقت النار في مقر شركة "يوتيوب" في كاليفورنيا، والذي أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وتحقق الشرطة الأمريكية الآن في دوافع الهجوم، فيما تفيد المعطيات الأولية بما يلي:

- منفذة الهجوم أمريكية من أصول إيرانية اسمها نسيم أقدم.

- منفذة الهجوم انتحرت عقب إطلاق النار مباشرة.

- أفادت وسائل الإعلام بأن نسيم تملك 4 حسابات على موقع "يوتيوب" بلغات مختلفة: الفارسية، الإنجليزية، والتركية.

- منفذة الهجوم كانت تنشر في الـ "يوتيوب" فيديوهات لتمريناتها الرياضية.

- منفذة الهجوم اتهمت "يوتيوب" بحجب الفيديوهات، وربما كان هذا سبب الهجوم.

- كانت تقدم نفسها على أنها نباتية ومن المدافعين عن حقوق الحيوانات.

- نشرت على موقعها الإلكتروني بيانا رسميا ضد "يوتيوب".

- والد نسيم تقدم ببلاغ إلى الشرطة قبل فترة وجيزة من الهجوم بشأن توتر وغضب ابنته على سياسة "يوتيوب".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي