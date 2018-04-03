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وسائل إعلام: أنباء عن تصفية مطلقة النار في مقر "يوتيوب" الرئيسي في كاليفورنيا

جرحى في إطلاق نار داخل مقر شركة "يوتيوب" في كاليفورنيا

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أفادت وسائل إعلام بأن القوات الأمنية في ولاية كاليفورنيا تمكنت من تحييد المرأة المسلحة، والتي قامت بإطلاق النار داخل مقر شركة "يوتيوب" في سان برونو.

ونشرت الشرطة، في وقت سابق، تحذيرا في موقع "تويتر"، طالبت فيه بالابتعاد عن المنطقة التي تقع فيها شركة YouTube، التي تملكها شركة Alphabet Inc في Google.

من جهتها، أعلن مستشفى سان فرانسسكو العام، استقباله عدد "غير محدد" من المصابين في حادث إطلاق النار، فيما أكدت وسائل إعلام أن مستشفى "ستانفورد" استقبل 5 جرحى على الأقل.

وكتب تود شيرمان مدير إنتاج في شركة يوتيوب تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "لاحظت الناس وهم يركضون في الممرات.. وأعتقدت أن زلزالا وقع، وتبين لي لاحقا بأن شخصا يحمل بندقية كان يطلق النار".

وأضاف: "كل شخص قابلته كان يقول إن هناك مسلحا يطلق النار.. أحدهم أخبرني أن شخصا أطلق النار في الفناء الخلفي للمقر ومن ثم بدأ بتوجيه بندقيته إلى الموظفين".

المصدر: وكالات

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