جرحى في إطلاق نار داخل مقر شركة "يوتيوب" في كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام بأن القوات الأمنية في ولاية كاليفورنيا تمكنت من تحييد المرأة المسلحة، والتي قامت بإطلاق النار داخل مقر شركة "يوتيوب" في سان برونو.

ونشرت الشرطة، في وقت سابق، تحذيرا في موقع "تويتر"، طالبت فيه بالابتعاد عن المنطقة التي تقع فيها شركة YouTube، التي تملكها شركة Alphabet Inc في Google.

من جهتها، أعلن مستشفى سان فرانسسكو العام، استقباله عدد "غير محدد" من المصابين في حادث إطلاق النار، فيما أكدت وسائل إعلام أن مستشفى "ستانفورد" استقبل 5 جرحى على الأقل.

WATCH LIVE: Police in #SanBruno have surrounded the #YouTube headquarters with their guns drawn as employees evacuated with their hands up. Sky7 is over the scene: https://t.co/ojXnXXLxmMpic.twitter.com/9aDACBq7LA — ABC7 News (@abc7newsbayarea) 3 апреля 2018 г.

#YouTube HQ has an #activeshooter! What next? Praying and hoping that people remain safe and sane! pic.twitter.com/2xgj5Ydund — Mamta Basu (@MambBasu) 3 апреля 2018 г.

وكتب تود شيرمان مدير إنتاج في شركة يوتيوب تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "لاحظت الناس وهم يركضون في الممرات.. وأعتقدت أن زلزالا وقع، وتبين لي لاحقا بأن شخصا يحمل بندقية كان يطلق النار".

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) ٣ أبريل، ٢٠١٨

وأضاف: "كل شخص قابلته كان يقول إن هناك مسلحا يطلق النار.. أحدهم أخبرني أن شخصا أطلق النار في الفناء الخلفي للمقر ومن ثم بدأ بتوجيه بندقيته إلى الموظفين".

المصدر: وكالات