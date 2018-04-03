ترامب: سنستخدم القوة العسكرية لحماية حدودنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخطط لاستخدام القوة العسكرية في حماية حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، حتى يبنى "الجدار الأمني" المناسب.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "سنقوم بأعمال عسكرية هناك"، مشيرا إلى أنه ناقش الفكرة مع وزير الدفاع جيمس ماتيس.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، المكسيك بأنها لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، مهددا بإلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر والمعروف بـ "نافتا".

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ أبريل، ٢٠١٨

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "المكسيك لا تكاد تقوم بأي شيء لمنع الناس من التدفق إلى المكسيك عبر حدودها الجنوبية ومن ثم إلى الولايات المتحدة.. إنهم يسخرون من قوانيننا الغبية إزاء الهجرة".

المصدر: رويترز