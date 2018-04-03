الحروب التجارية الكبرى في تاريخ العالم

دخلت الإجراءات الجوابية الصينية بخصوص الواردات الأمريكية حيز التنفيذ أمس الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ أن بكين دعت واشنطن إلى بدء المحادثات للحيلولة دون إلحاق المزيد من الضرر بعلاقاتهما التجارية.

وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة لم ترد على طلب الصين لإجراء التشاورات حول الرسوم الأمريكية على الصلب والألومنيوم.

وسبق للجنة الرسوم الجمركية الصينية أن ذكرت الأحد أن فرض الرسوم على 128 نوعا من السلع المستوردة أمريكية الصنع، التي تم الإعلان عنها سابقا، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد.

وتشمل قائمة أولية نشرتها بكين في 23 مارس الفواكه الطازجة والمجففة ونبته الجنسنغ والنبيذ والخمر ولحم الخنزير وكذلك بعض السلع المصنوعة من الحديد الصلب التي تبلغ قيمتها الإجمالية زهاء 3 مليارات دولار.

وتعتبر هذه الحصة جزءا قليلا من الواردات الصينية من الولايات المتحدة، إذ لا يسري مفعول الرسوم على أنواع رئيسية للصادرات الزراعية إلى الصين، وعلى وجه الخصوص فول الصويا.

ويعتبر الخبراء أن نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة سينعكس ليس على اقتصادات الدول الكبرى فحسب بل وعلى اقتصادات كافة الدول العالم تقريبا.

يذكر أن هذه الحرب التجارية ليست الأولى في التاريخ العالمي، إذ سبقها حروب أهمها:

حربا الأفيون

نشبتا بين الصين والإمبراطورية البريطانية منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

حرب الأفيون الأولى 1839 - 1842

سبب نشوب الحرب:

محاولة الصين الحد من زراعة الأفيون واستيراده

تطلعات بريطانيا للوصول إلى الأسواق التجارية الصينية

حرص الصين على وضع حد لتهريب الأفيون

إغلاق السوق الصينية أمام رجال الأعمال والمهربين من بريطانيا والهند بغية حمايتها من التجارة بالمخدرات

نتائج الحرب:

بموجب اتفاقية "نان جنج" المبرمة بين البلدين في أغسطس عام 1842 دفعت بكين للندن غرامات هائلة وفتحت الموانئ الصينية أمام السفن التجارية الإمبراطورية

هونغ كونغ أصبحت مستعمرة بريطانية

حرب الأفيون الثانية 1857 - 1860

سبب نشوب الحرب:

محاولات بريطانيا تمهيد الطريق إلى محافظات الصين الداخلية للاستيلاء على الموانئ النهرية

مطالب كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين عامي 1841-1842ومنح الحق في التجارة غير المحددة على كافة الأراضي الصينية وتقديم التراخيص الرسمية على التجارة بالأفيون.

نتائج الحرب:

بموجب اتفاقية تيان جين المبرمة عام ‏1858 بين الصين وكل من بريطانيا وفرنسا‏ والولايات المتحدة وروسيا فتحت بكين 5 موانئ جديدة للتجارة الدولية.

الحرب الإنجليزية الهولندية الأولى

سبب نشوب الحرب:

التنافس التجاري والبحري والعسكري المتزايد بين إنجلترا وهولندا

إبرام السياسي الإنجليزي أوليفر كرومويل قانون الملاحة عام 1651 ينص على سماح بالتجارة مع إنجلترا عبر السفن الانجليزية حصرا أو عبر سفن الدول التي قامت بتوريدات صلتها من دون دخولها إلى موانئ وسيطة أخرى.

نتائج الحرب:

توقيع اتفاقية سلام وستمنستر في عام 1654 ترغم هولندا على الاعتراف بقانون الملاحة.

حرب الاستقلال الأمريكية: 1775-1783

سبب نشوب الحرب:

هي ثورة قامت في المستعمرات البريطانية الثلاثة عشر الواقعة في أمريكا الشمالية والتي كانت تابعة للإمبراطورية البريطانية خلال القرن الثامن عشر وقد استوطنها مهاجرون بالساحل الشرقي من أمريكا الشمالية طالبوا بالانفصال عن مملكة بريطانيا العظمى وتسيير أمورهم بأنفسهم.

إصدار البرلمان البريطاني قانوني تاونزهند فَرَض أحدهما ضريبة على الرصاص والأصباغ والورق والشاي كما فرض الآخر إنشاء مكتب للجمارك لجمع الضرائب في بوسطن.

نتائج الحرب:

اعتراف بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة في عام 1783 والتخلي عن مطالبها على السواحل الغربية لميسيسيبي وكندا البريطانية. خروج الجنود البريطانيين من نيويورك.

المصدر: فيستي

ناتاليا أوسمان