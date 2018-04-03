واشنطن تزوّد مروحيات الجيش المصري بأنظمة رصد حديثة

كشف موقع "ديفينس دايلي" الأمريكي، عن صفقة بين شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية ومصر لتطوير مروحيات "الأباتشي" وتزويدها بأنظمة تتبع.

وأشار الموقع إلى أن أسطول الطائرات التابع للقوات الجوية المصرية، سيتم تزويده بنظام للرؤية الليلية وتحديد الأهداف باستخدام الجيل الثاني من أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء، ذات الموجة الطويلة إلى الأمام.

وذكر أن الجانب الأمريكي سيزود المروحيات المصرية كذلك بكاميرات تعمل بنظام الشحن المزدوج، وبمجال رؤية مزدوج، وزوم إلكتروني، ونظام تتبع مستهدف وخط تسديد تلقائي.

وستوفر شركة "لوكهيد مارتن" النظام اللازم لدعم أسطول المروحيات المصرية، بموجب عقد بحوالي 7.7 ملايين دولار، وذلك في أورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير هذه بحلول أكتوبر 2022.

وأوضح الموقع أن النظام الذي ستطوره الشركة الأمريكية، هو نظام Arrowhead الكهروضوئي، وأنها ستزود المروحيات المصرية بنظام مكافحة الحريق المستخدم في طائرات الأباتشي، وبأنظمة تتيح للمروحيات الطيران في النهار أو الليل والظروف الجوية السيئة، وبنظام استهداف دقيق من الارتفاعات العالية.

وأشار الموقع إلى أن مصر لديها ما لا يقل عن 45 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي تستخدمها القوات الجوية المصرية في مكافحة الإرهاب في صحراء سيناء.

المصدر: "الدستور"