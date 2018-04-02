وزير الخارجية التركي الأسبق.. الدور الروسي في سوريا شرعي بالمطلق

اعتبر وزير الخارجية التركي الأسبق والسياسي المخضرم ياشار ياكيش، أن الدور الذي تلعبه روسيا الاتحادية في سوريا هو دور "شرعي وأساسي" نظرا لاستناده إلى مبادئ القانون الدولي.

وقال ياكيش إن الولايات المتحدة قد فشلت في تنفيذ مسؤوليتها، التي أخذتها على عاتقتها، بإنشاء عالم جديد بعد فشلها في العراق وأفغانستان وسوريا.

وأشار إلى أهمية مناقشة أهم المسائل المتعلقة بالسياسة الدولية، كما حدد المواضيع التي تعتبر ذات أهمية قصوى على مستوى العالم في يومنا هذا.

وجاءت تصريحات ياكيش خلال أعمال ملتقى المفكرين الدولي السادس المنعقد في العاصمة القرقيزية بشكيك، اليوم الاثنين تحت شعار "تجربة العيش المشترك في أوراسيا".

ويمثل هذا الملتقى حلبة للحوار تضم باحثين ودارسين من الصين، وروسيا، وتركيا وأوزبكستان لبحث القضايا الدولية الحساسة، وآفاق تطوير دول إقليم أوراسيا.

المصدر: وكالات