عرب الأحواز في إيران يواصلون احتجاجاتهم

استخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مظاهرات ينظمها أبناء الأقلية العربية في الأحواز جنوبي البلاد، احتجاجا على ما وصفوه بالتمييز العنصري الممارس ضدهم.

واتهم نشطاء عرب إيرانيون السلطات بمحاولة التعتيم الإعلامي عن الاحتجاجات التي تشهدها مدينتا الأحواز وعبادان ذات الغالبية العربية منذ أربعة أيام، وقمع الشرطة لها، خوفا من توسع نطاقها ليشمل بقية الأقليات في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق المتظاهرين هتافات وشعارات مناوئة للتلفزيون الحكومي في إيران، وتعرض المتظاهرين للعنف من قبل الشرطة، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة، حسب النشطاء.

هم اکنون ۹ فروردين ۹۷

درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان در شهر #اهواز حمله نيروهاى امنيتى و تيراندازى بسوی تظاهركنندگان درمركز شهر اهواز اطلاعات تکمیلی بزودی داده خواهد شد pic.twitter.com/zyrMn3piwJ — شهروندیار (@shahrvandyar) March 29, 2018

#Iran: the situation later turned violent after Iranian police tried to break up the Arab protest in #Ahwaz, using tear gas and rubber bullets on the people.



The protests are a response to insults being made towards the Arab people on Iranian TV pic.twitter.com/Cu8cV8S5cr — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 29, 2018

كما رفع المتظاهرون لافتات تخاطب جامعة الدول العربية وتطالبها بالاعتراف بقضية الشعب العربي الأحوازي، إضافة إلى شعارات طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء ما وصفوه بالعنصرية المعادية للعرب، ووقف التغيير الديموغرافي لصالح المهاجرين إلى الإقليم.

Can already tell you not to bother. #Ahwazpic.twitter.com/sTBAGhtizq — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 31, 2018

وذكر النشطاء، أن المظاهرات بدأت الأسبوع الماضي في مدينة كوت عبد الله، مركز مقاطعة كارون في محافظة خوزستان، قبل أن تمتد خلال الأيام الأخيرة إلى معظم مدن محافظة خوزستان.

ووفقا للنشطاء، فإن المظاهرات جاءت على خلفية ما وصفوه بـ"التهميش المتعمد" لعرب إيران في وسائل الإعلام الحكومية، وتحديدا بعد أن بث التلفزيون الحكومي في 22 مارس الماضي برنامجا للأطفال، بعنوان "القبعة الحمراء"، استعرض الهويات العرقية في إيران دون أن يذكر العرب، وهو ما اعتبره عرب إيران تمييزا عنصريا ممنهجا.

Second day of protests rock #Ahvaz. Arab ethnic minority against discrimination on a TV show. #اهوازpic.twitter.com/HovtNusxMH — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) March 30, 2018

من جهتها، نفت السلطات الإيرانية حدوث أي أعمال شغب أو صدامات بين الأهالي فيما بينهم أو بين الأهالي والشرطة في أهواز والمناطق المجاورة.

وأكد قائد الشرطة الإيرانية حسين اشتري للصحفيين أمس الأحد، أن الوضع في البلد مستقر، وأن عددا من المدن الجنوبية بما فيها مدينة الأحواز، شهدت احتجاجات سلمية، وبفضل ذكاء أهالي تلك المدن ومهارة أفراد الشرطة بات الوضع هناك تحت السيطرة، ولم تحدث أي مشكلة.

ونفى اشتري ما وصفه بالشائعات حول وقوع خسائر أو قتلى، مشيرا إلى أن الشرطة لم تتلق أي تقرير بهذا الخصوص.

المصدر: وسائل إعلام عربية وإيرانية

متري سعيد