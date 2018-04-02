هجوم مضاد على ترامب.. بأنف خنزير!

خرج عدد مجلة New York Magazine الأخير بصورة غلاف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبدل خلالها المصمم أنف ترامب بأنف خنزير.

وأرفق هذا الملصق بتعليق يقول: "ليست المؤامرة السرية، ولا عدم الكفاءة، ولا القسوة. كل القضية في الفساد، يا غبي"، فيما حمل الموضوع الرئيس في هذا العدد المكرس لسياسة رئيس الولايات المتحدة رقم 45 عنوانا يتحدث عن "501 يوم في المستنقع".

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وكان المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان غيدلي قد صرّح في 17 فبراير بأن مجموعتين في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة أحدثتا فوضى في البلاد أكثر مما فعلته الحكومة الروسية، وكشف أنه يعني ممثلي الحزب الديمقراطي ووسائل الإعلام الرئيسة.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بدورها في نوفمبر 2017 بأن ترامب، حسب تقديراتها، أدلى بـ 1628 تصريحا كاذبا أو خاطئا منذ انتخابه.

وفي خضم المواقف العدائية المتبادلة بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية، ذكرت مساعدة المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن وسائل الإعلام الرئيسة، وفق تقديرات إدارة الرئيس، أمضت في غضون شهرين من الوقت سبعين ضعفا في "الهجوم على الرئيس وتلفيق القصص الكاذبة عن روسيا"، في تغطية الأخبار المتعلقة بالإصلاح الضريبي والصحة وفرص العمل.

المصدر: لينتارو

محمد الطاهر