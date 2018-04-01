أردوغان بزي عسكري يتفقد قواته على الحدود السورية
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تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، مخفرا حدوديا في ولاية هطاي جنوبي تركيا المحاذية للحدود مع سوريا، مرتديا الزي العسكري.
ورافق أردوغان، خلال زيارة مخفر "أوغول بينار" الحدودي، رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار، وقادة عسكريون.
وأعلن الرئيس التركي في كلمة أمام الجنود في المخفر، أن القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون" تمكنت من تحييد 3852 "إرهابيا" في منطقة عفرين.
#أردوغان يتفقّد مخفرا حدوديا بولاية #هطاي جنوبي #تركياhttps://t.co/moKzuchhEGpic.twitter.com/9ZmceEOCaB— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 1 апреля 2018 г.
#أردوغان يتفقّد مخفرا حدوديا بولاية #هطاي جنوبي #تركياhttps://t.co/moKzuchhEGpic.twitter.com/DokTbAmCYU— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 1 апреля 2018 г.
المصدر: الأناضول
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