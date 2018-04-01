ترامب يهدد المكسيك!

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك، بأنها لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، مهددا بإلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر والمعروف بـ "نافتا".

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "المكسيك تكاد لا تقوم بأي شيء لمنع الناس من التدفق للمكسيك عبر حدودها الجنوبية ثم إلى الولايات المتحدة.. إنهم يسخرون من قوانين الهجرة الغبية لدينا".

وتابع: "عليهم وقف التدفق الكبير للمخدرات والأشخاص، وإلا سأوقف الدعم المالي لهم الآن... نحتاج إلى الجدار".

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ أبريل، ٢٠١٨

وقال إن "من يتدفقون يحاولون استغلال داكا.. يريدون الدخول بموجب القانون".

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. “Caravans” coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ أبريل، ٢٠١٨

وأوقف الرئيس الأمريكي الحالي، في سبتمبر الماضي، العمل ببرنامج داكا، الذي أطلقه سلفه باراك أوباما والذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد في صغرهم بشكل غير قانوني بالعمل والدراسة بشكل قانوني مع حمايتهم من الترحيل.

المصدر: أ ف ب