أردوغان لنتنياهو: لا يغرنّك امتلاكك للسلاح النووي

تهجّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي هاجم قبل ذلك تركيا بشدة.

وقال أردوغان لنتنياهو في كلمة أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية في ولاية أضنة: "أنت ضعيف جدا، ونحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك لأنك دولة إرهاب".

وأضاف: "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحا. ولا يغرنّك امتلاكك أسلحة نووية، فهي قد لا تعمل عندما تحتاج إليها، لذلك دعك من مناكفتنا، وكن صادقا. لن تتلقى منا أي رد إيجابي".

#عاجل| #أردوغان لـ #نتنياهو: ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بـ #القدس واضحًا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ١ أبريل، ٢٠١٨

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وكان نتنياهو قد أدان تصريحات لأردوغان صباح اليوم، انتقد فيها إسرائيل، وندد بممارساتها التي أدت إلى مقتل 16 فلسطينيا برصاص جيشها في يوم الأرض.

وكتب نتنياهو على صفحته في "تويتر" الأحد: "أكثر جيوش العالم أخلاقية، لن يقبل دروسا تلقى عليه في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات".

المصدر: وكالات

أحمد باديان