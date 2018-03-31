إصابة 14 شرطيا ألبانيا في احتجاجات على الحدود مع كوسوفو

أصيب 14 شرطيا ألبانيا قرب معبر مورينا عند الحدود مع كوسوفو، أثناء احتجاج على فرض تعرفة مرور لاستخدام طريق سريع يربط ألبانيا بكوسوفو.

ورشق مئات المتظاهرين عناصر الشرطة بالحجارة وهدموا غرف دفع التعرفة وأحرقوها.

وقال وزير الداخلية الألباني فاتمير شفاج: "كل أولئك الذين حرضوا على هذه الأعمال الوحشية ضد عناصر الشرطة والممتلكات العامة والخاصة سيساقون إلى العدالة".

وأعلنت النيابة العامة في بيان منفصل، أنها باشرت تحقيقا لتحديد "المسؤولية الجرمية لأولئك الذين خالفوا القانون".

وتظاهر الأربعاء الماضي، أكثر من 100 سائق شاحنة من كوسوفو ومئات من أصحاب المحال التجارية في بلدة "كوكس" الألبانية ضد القرار عند الحدود بين كوسوفو وألبانيا وعلى الجزء الألباني من الطريق السريع.

ورفع السائقون لافتات كتب عليها: "هذه الطريق يجب أن توحد الألبان، لا أن تقسّمهم".

ومن المقرر أن تدخل التعرفات الجديدة، من أجل تمويل صيانة الطريق، يوم الأحد حيز التنفيذ على امتداد الطريق السريع الذي يبلغ طوله مئة كيلومتر.

وتتراوح التعرفة الجديدة ما بين 2.5 و22.5 يورو (3 دولارات و28 دولارا).

المصدر: أ ف ب