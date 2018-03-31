سافتشينكو تتقيأ دما

تدهورت الحالة الصحية لعضو البرلمان الأوكراني المعتقلة، ناديجدا سافتشينكو، التي أعلنت قبل فترة إضرابها عن الطعام.

وقالت فيرا شقيقة سافتشينكو في حديث نشر على "يوتيوب": "لم تأبه شقيقتي في البداية لتدهور وضعها الصحي، ولكنها اضطرت لذلك الآن لأنها بدأت تتقيأ دما".

وأشارت إلى أن أطباء السجن أعطوا سافتشينكو حبوبا لعلاج المعدة ولا تزال مصرة على شرب الماء فقط.

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وفي 28 مارس، أعلنت فيرا سافتشينكو أن شقيقتها تقبع في زنزانة باردة غير مدفأة، ومرضت لكنها لا تزال صامدة، وقالت: "في المحكمة ستنهار التهم الموجهة ضد شقيقتي ناديجدا سافتشينكو".

المصدر: لينتا رو

إدوارد سافين