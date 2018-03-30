زوجة الزعيم الكوري الشمالي تستنسخ أزياء أميرة أوروبية

ذكرت صحيفة "The Sun" البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن زوجة الزعيم الكوري الشمالي لي سول تشجو، ترتدي أزياءً مستنسخة مما ترتديها الأميرة البريطانية كيت ميدلتون.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أنواع وألوان الملابس التي تستخدمها زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتظهر فيها بالصور التي يلتقطها الصحفيون وهي برفقة زوجها أو في فعاليات مختلفة، تُذكّرنا بنفس الملابس التي ترتديها الأميرة كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، ما يدل، بحسب الصحيفة، إلى ميول تشجو إلى نمط المعيشة لدى الأوساط الراقية في الغرب.

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وبرأي مصمم الأزياء الكوري الجنوبي، Kim Myonghee، فإن "السيدة الأولى في كوريا الشمالية تحاول التذكير بأنها من عائلة ملكية من خلال تقليدها للأميرة الأوروبية".

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وفي يناير الماضي ارتدت زوجة الأمير وليام، فستانا يحمل العلامة التجارية البريطانية "Erdem" لمصمم الأزياء إرديم مورالي أوغلو، في جولة أوروبية مع زوجها التقت خلالها بولية العهد السويدية الأميرة فيكتوريا، وكانت لي سول تشجو ترتدي فستانا مطابقا لفستان ميدلتون خلال مرافقتها زوجها الزعيم الكوري الأسبوع الماضي في زيارته الرسمية للصين.

المصدر: LENTA.RU

علي الخطايبة