بلغاريا ترفض الانضمام إلى الجوقة البريطانية
Sputnik Alexey Vitvitsky
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أكد رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، أن بلاده لن تطلب من الموظفين الدبلوماسيين أو الفنيين في البعثة الدبلوماسية الروسية المغادرة.
وقال بوريسوف، عقب جلسة لمجلس الأمن الأوروبي بشأن "قضية سكريبال"، إن بلغاريا "أظهرت عمليا تضامنها التام مع بريطانيا.. في الوقت الحالي (نحن) كدولة تترأس مجلس أوروبا، نعتقد أننا بحاجة إلى الحفاظ على قناة تواصل مع روسيا".
وأضاف بوريسوف، أن السفير البلغاري لدى موسكو، بويكو كوتسيف، الذي استدعي يوم الثلاثاء الماضي لإجراء مشاورات، سيبقى في صوفيا لمدة أسبوع آخر.
المصدر: نوفوستي
إياد قاسم
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