عمدة ريغا يعلن عن مساعدات لضحايا حريق كيميروفو

قال نيل أوشاكوف عمدة مدينة ريغا عاصمة لاتفيا، إن مدينته ستتبرع لعائلات ضحايا مأساة كيميروفو بخمسين ألف يورو.

وذكر العمدة على صفحته في فيسبوك، أن مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس مدينة ريغا تقدموا بهذه المبادرة الإنسانية وستقوم لجنة الشؤون المالية بالمجلس بالنظر فيها في الـ29 من مارس الجاري.

وشب حريق ضخم في مركز "كرزة الشتاء" التجاري وسط مدينة كيميروفو جنوب سيبيريا الأحد الماضي، وكان مصدره في الطابق الأعلى من المبنى المكون من أربعة طوابق، ويحتوي على عدد من صالات السينما وملاعب الأطفال.

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ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد أودى الحريق بحياة 64 شخصا، بينهم 41 طفلا.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين