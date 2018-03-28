بكين: زيارة كيم لم تكن سرية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كان، أن زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الصين لم تكن سرية، على الرغم من أن نشر تفاصيلها لم يجر إلا بعد انتهائها.

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وقال لو كان في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء: "لو كانت هذه الزيارة سرية لما نشرنا المعلومات حولها".

وقام كيم برفقة زوجته في الفترة ما بين 25 و28 مارس الجاري بزيارة غير رسمية إلى الصين، وذلك في أول زيارة خارجية له بعد وصوله إلى السلطة.

وكانت الإشاعات حول وصول كيم إلى بكين على متن القطار المدرع ظهرت مساء الاثنين الماضي، غير أنه لم يؤكد أي طرف من الطرفين هذه الأنباء.

ولوحظ يومي الاثنين والثلاثاء الماضي تشديد الإجراءات الأمنية في منطقة رئاسة الدولة وسط بكين، وفي نهار أمس الثلاثاء أفادت وسائل إعلام يابانية أن القطار الكوري الشمالي الخاص غادر محطة القطارات في بكين.

وصباح اليوم الأربعاء أفادت وكالة شينخوا الصينية بأن كيم قام بزيارة غير رسمية إلى الصين. وفيما بعد نشرت المعلومات والصور حول الزيارة في موقع وزارة الخارجية الصينية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا