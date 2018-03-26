السفير الأمريكي في موسكو: لا موعد بعد لقمة ترامب - بوتين

أعلن السفير الأمريكي لدى موسكو، جون هانتسمان، عن عدم وجود أي موعد محدد لعقد لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، لكنه اعرب عن أمله في عقد لقائهما.

وفي تصريح صحفي قال هانتسمان، اليوم الاثنين: "أعتقد أنه لا توجد أي مواعيد محددة للقمة.. لكننا نأمل في أن ذلك سيحدث في وقت ما".

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وذكّر الدبلوماسي بأن الرئيس الأمريكي هو الذي أعرب عن رغبته في عقد لقاء شخصي مع بوتين أثناء مكالمة هاتفية بينهما، مضيفا أن ترامب "لا يغير رغبته".

وفي تطرقه إلى ملف تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا، مطلع هذا الشهر، صرح هانتسمان بأن الولايات المتحدة تعطي الثقة الكاملة للتحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية في هذا الملف.

وأشار إلى أن إعلان واشنطن، في 26 مارس، قرارها طرد 60 دبلوماسيا روسيا وإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، مرتبط بـ"قضية سكريبال" ارتباطا مباشرا. لكنه أوضح أن هذا القرار يعكس أيضا "هموم أمريكا شعبا وحكومة وسلطة" إزاء كثرة رجال الاستخبارات (الروس) العاملين في أراضي الولايات المتحدة".

وفي تعليقه على تأكيد موسكو نيتها الرد بالمثل على خطوة واشنطن، قال السفير الأمريكي إن بلاده تنظر نظرة سلبية إلى إمكانية تقلص عدد بعثاتها الدبلوماسية في روسيا، مضيفا: "لا نزال نأمل في إمكانية مواصلة الحوار مع روسيا وفتح أبواب جديدة أمام هذا الحوار".

المصدر: وكالات

قدري يوسف