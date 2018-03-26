أردوغان: في حال فشل عملية الحكومة العراقية في سنجار سنقوم بما يلزم

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تنجح عملية الحكومة العراقية في سنجار، مؤكدا على أن تركيا ستقوم باللازم في حالة فشل العملية العراقية في طرد المتمردين من هناك.

وأضاف أردوغان، قبل مغادرته لحضور قمة مع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن: "مدير المخابرات التركي سيجتمع مع مسؤول عراقي اليوم لبحث العملية العسكرية العراقية في منطقة سنجار الشمالية، وإنهاء وجود المتمردين الأكراد الذي أسسوا قاعدة هناك".

هذا، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية في قضاء سنجار شمال العراق ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

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على صعيد آخر، أعلن أردوغان أن بلاده تتوقع أن تسحب أمريكا قوات الحماية الكردية من مدينة منبج السورية، رغم ورود إشارات من واشنطن تدحض وجود تفاهم بهذا الشأن .

واعتبر "أن الموقف يكمن في الأسلوب" (فالإعلان أننا لن نترك منبج)، الصادر من الولايات المتحدة، ليس رغبة ترامب. هذا الانسحاب تم التفاهم عليه مع (وزير خارجية الولايات المتحدة السابق ريكس تيلرسون ) خلال المفاوضات، وأعتقد أن هذا هو موقف الولايات المتحدة. تركيا لن تكون قوة احتلال، وسنعيد منبج لأصحابها، وهذا هو واجب كل من الولايات المتحدة، وتركيا، وإيران، وروسيا. دعونا ننجز الأمر معا".

واتهمت أنقرة مرارا الولايات المتحدة، بالنكوث بوعودها حول انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج بعد تحرير هذا التشكيل الكردي المدينة من تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي في يونيو عام 2016.

المصدر: وكالات