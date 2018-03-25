الكرملين: اتهامات لندن لنا بشأن سكريبال "بلطجة دولية"

وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اتهامات بريطانيا بشأن قضية سكريبال بأنها تقترب من "البلطجة الدولية"، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع هذا الاستفزاز.

وقال بيسكوف في حديثه لبرنامج "حصاد الأسبوع" في قناة "أن تي في" الروسية، اليوم الأحد: "إنها وقاحة غير مسبوقة. والشيء الأساسي هو أنه لم يسبق لأحد أن واجه حالة عندما يتهمون البلاد بشيء لا يمكنهم حتى صياغته ولا يحاولون وضع تلك الصياغة. وأن هذا أمر غير مسبوق على الإطلاق، ربما يقترب من البلطجة الدولية. فماذا وراء هذا كله؟ ربما مشاكل بريطانيا الداخلية، أو مشاكل علاقات بريطانية مع حلفائها، أو أي شيء آخر! ربما هذا ليس من شأننا. شأننا هو كيفية التعامل مع هذا الاستفزاز".

وأضاف: "إنه (الرئيس بوتين) خلافا للساسة البريطانيين يحافظ على الهدوء التام وضبط النفس المطلق، أي أنه أعلن موقفه فورا، قائلا إننا نهتم بشؤوننا الداخلية بالدرجة الأولى، أما هذا الحادث فإنه وقع في بريطانيا، ويجب عليها التحقيق فيما حدث، ثم الإدلاء بتصريحات. هذا هو موقف بوتين".

وكان الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال وابنته يوليا تعرضا للتسمم بمادة مشلة للأعصاب مجهولة في 4 مارس الجاري بمدينة سالزبوري البريطانية. وقال الجانب البريطاني أن روسيا متورطة "على الأرجح" في تسميم سكريبال بمادة A234، الأمر الذي تنفيه موسكو تماما.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا