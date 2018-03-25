وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا في إسرائيل

يصل وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا، اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة يجريان خلالها مباحثات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبحسب قناة "i24" الإسرائيلية، سيبحث وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، خلال لقائهما، كل على حدة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موضوع طلبه تعديل الاتفاق النووي مع إيران، والتهديد الأمريكي بالانسحاب منه، إن لم يتم ذلك حتى الثاني عشر من مايو المقبل​​​.

وسيمكث الوزيران في إسرائيل حتى يوم غد الاثنين، قبل أن يتوجهان يوم الثلاثاء إلى رام الله للاجتماع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث الأزمة السياسية بين السلطة الفلسطينية من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، عقب إعلان الأخيرة اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس منتصف مايو القادم.

المصدر: سبوتنيك

رُبى آغا